موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1.. شريف سلامة في ورطة

ينتظر متابعي ومحبي المسلسلات الدرامية، موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1، لمتابعة تطورات العلاقة بين ليلى وأحمد وأزمة ابنتهما فريدة التي تريد الخروج مع حبيبها حتى في حال رفض أهلها.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 لمتابعة الأحداث الكوميدية والدرامية بالمسلسل.

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6.5 مساءً، والإعادة الأولى ستكون في الساعة 1.30 صباحا، والثانية في تمام الساعة 10.45 صباحًا.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل كامل العدد +1

ويمكن معرفة موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد +1 لمتابعة تطورات مشادة أحمد وابنته التي تريد الخروج مع صديقها سيف دون إذن أحد، وتريد جلب كلب إلى المنزل، ولكن والدها يحاول منعها من ذلك، لتبدأ في البكاء الشديد وتتدخل جدتها لإقناع أحمد أن يتركها تفعل ما تريده لكنه يرفض ذلك بشدة.