مسلسل حق عرب الحلقة 9.. مفاجأة تقلب حياة صباح الجياش

تواجه صباح الجياش التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ضمن أحداث مسلسل حق عرب، تهديدا جديدا لحياتها وكشف أسرارها، ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 9 ويذاع على شاشة قناة ON Drama من بطولة الفنان أحمد العوضي.

صباح الجياش مهددة بكشف سرها

تفاجأ صباح الجياش التي تجسد دورها وفاء عامر، بظهور شقيقة الداية حسنية، والتي تجسد دورها الفنانة زينة منصور، وهددتها بكشف سرها، إذا لم تعطها 100 ألف جنيه شهريا، وتتركها تسكن معها في نفس المنزل.

زينة منصور تكسر كبرياء وفاء عامر

رفضت صباح الجياش عرض شقيقة الداية، وأكدت أنّها لا تملك أسرارا لإخفائها ولم تقتل شقيقتها، كما أنّها ليست بحاجة لمن يعمل لديها في المنزل، ولكن زينة منصور تمكنت من لمس نقطة ضعفها وأمومتها حينما قالت لها: «أنا مش فاهمة ازاي جالك قلب تبيعي ابنك ويعيش بعيد عنك وكمان يبقى شغال مرمطون عند جوزك، ازاي جالك قلب تعملي فيه كده، ده أنتِ بدلتي العيال ولا إبليس ذاته يعرف يعملها».

وتأثرت صباح الجياش وكادت أن تبكي لكنها صمتت ولم ترد عليها، سوي بقبول طلبها في هدوء.