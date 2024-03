موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حق عرب على قناة ON

يواصل الفنان أحمد العوضي، نجاحه بمسلسله الشعبي حق عرب، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، حيث يأتي موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حق عرب، على النحو التالي.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حق عرب

من المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، بالاضافة لعرضها على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، كما تعرض عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك فى بطولة مسلسل حق عرب أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وفاء عامر، وليد فواز، رياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق، تأليف محمود حمدان.