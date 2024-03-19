«الجايزة مش بعيد».. إجابات أسئلة مسابقة الحلقة 8 من مسلسل حق عرب

عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشر الفنان أحمد العوضي بعض الأسئلة عن أحداث الحلقة، بعد انتهاء الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، من أجل اختيار 10 فائزين أجابوا بشكل صحيح، وتسليمهم مكافأة مالية.

دارت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، حول طلب المعلم عبد ربه ويؤدي دوره الفنان رياض الخولي، من عرب السويركي جوازه من ابنته الكبرى سماح، وانهيار حنان عند معرفتها، وكشف سر صباح الجياش من إحدى الشخصيات الأخرى، بعد مقتلها للداية حسنية، وغيرها من الأحداث المشوقة.

إجابة مسابقة مسلسل حق عرب

جاءت الأسئلة عبر الصفحة الشخصية للفنان أحمد العوضي كالآتي:

- عرب هيتجوز سميحة أخته ولا لأ؟

الإجابة: وفق توقعات الجمهور أن عرب لا يتزوج شقيقته، ومن المحتمل أن تكشف صباح الجياش التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، الحقيقة.

- عبد ربه هيعمل ايه لما عرب قاله لأ؟

الإجابة: من الممكن أن يعاديه، كما أنه يمكن أن تشتعل الحرب بينهما، لأن المعلم عبد ربه لا يقبل بأن عرب يفضل «حنان» على ابنته.

- كام راجل كانوا مع أبو عمار لما دخل عرب السويركي؟

الإجابة: كان هناك رجلين انتظرا أمام باب منزل عرب، حتى انتهى حديثه مع أبو عمار.

مكافأة مالية لمتابعة أحداث مسلسل حق عرب

جدير بالذكر، أن ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي مكافأة «العوضي» للفائزين الذين يجيبون على أسئلة الحلقات بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة، وتستمر المسابقة حتى 20 رمضان الجاري.