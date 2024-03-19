أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الأسواق.. البلطي بـ91 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالأسواق المختلفة، استقراراً في بعض الأنواع، وانخفاضاً في أنواع أخرى مثل سمك البلطي الذي شهد تراجعاً في أسعاره اليوم، إذ تختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-3-2024، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ258 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ190 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ434 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ229 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ194 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ130 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ167 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ125 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ130 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ240 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 111 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ91 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ64 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ93 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ109 جنيهات.