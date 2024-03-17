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أسعار السمك في سوق المنيب اليوم الأحد 17-3-2024

كتب:

سلامة عامر
01:52 م | الأحد 17 مارس 2024
سوق السمك - أرشيفية

سوق السمك - أرشيفية

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، عن استقرار أسعار الأسماك والجمبري اليوم، داخل سوق المنيب الحضاري في شارع ربيع الجيزي.

أسعار السمك اليوم

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أسعار السمك والجمبري ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما يلي.

سعر السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر السمك البلطي بين 73 و79 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط بين 68 و72 جنيها.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 30 إلى 70 جنيها.

- تراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيها.

أسعار سمك المكرونة والسبيط

- تراوح سعر «السبيط - كاليماري» من 200 إلى 400 جنيه.

- تراوح سعر كليو سمك موسى من 200 إلى 400 جنيه.

- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، بين 75 و115 جنيها.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا بين 65 إلى 85 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 40 إلى 230 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 80 إلى 160 جنيها.

- تراوح سعر سمك الوقار بين 95 إلى 145 جنيها.

- وسجل سعر سمك الدنيس بين 90 إلى 250 جنيها.

السمك البوري

- وتراوح سعر السمك البوري كبير الحجم بين 90 إلى 150 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم بين 75 و85 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 90 و150 جنيها.

أسعار الجمبري

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 520 و610 جنيهات للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح من 440 إلى 500 جنيه.

- سعر الجمبري متوسط الحجم سعره يتراوح بين 320 إلى 420 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 90 و250 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 175 و425 جنيها للكيلو.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.