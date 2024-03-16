تراجع أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 16-3-2024 بالأسواق

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 16-3-2024 حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، وتختلف أسعارها من منطقة سكنية لأخرى، إذ بلغ متوسط سعر السمك البلطي الأسواني نحو 82.92 جنيه، وجاء متوسط سعر الجمبري الوسط نحو حوالي 228 جنيه للكيلو.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع الذي سجلته أسعار السمك والجمبري في الأسواق التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك والجمبري اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو حوالي 108.68 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.73 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد نحو حوالي 75.5 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ 15.75 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو السمك اليوم

جاء متوسط سعر كيلو السمك نحو حوالي 102.83 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض تصل لـ 6.38 جنيه للمستهلك.

سعر السمك الشعور اليوم

وصل متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو حوالي 121.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 22.19 جنيه للمستهلك.

سعر السمك القاروص اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص ما يقرب من 181.11 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجل حوالي 6.6 جنيه للمستهلك.

سعر السمك المرجان اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان «الممتاز» نحو حوالي 136 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 11.74 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المرجان «الوسط» نحو حوالي 108.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3.89 جنيه للمستهلك.

سعر السمك البربوني اليوم

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربروني «الممتاز» نحو حوالي 157 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 10.04 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البربوني «المتوسط» حوالي 128 جنيها في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 19.3 جنيه للمستهلك.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي نحو حوالي 132.22 جنيه في الاسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 23.55 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الممتاز» نحو حوالي 87.6 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 3 جنيهات للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي «الصغير» نحو حوالي 60.65 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.8 جنيه للمستهلك.

سعر السمك قشر البياض اليوم

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض نحو حوالي 97 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 25.42 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض الممتاز نحو حوالي 118.21 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 12.77 جنيه للمستهلك.

سعر السمك المكرونة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو حوالي 81.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 17.4 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو حوالي 91.25 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 18.31 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم بمختلف أنواعه

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الوسط» نحو حوالي 228 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 26.17 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري «الصغير» نحو حوالي 182.67 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 4.46 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري «الجامبو» نحو حوالي 415.83 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.33 جنيه للمستهلك.

سعر الكابوريا اليوم

جاء متوسط سعر الكابوريا ما يقرب من 108.18 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 17.15 جنيه للمستهلك.

سعر السمك الحدادي اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الحدادي نحو حوالي 53.33 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت حوالي 16.25 جنيه للمستهلك.