11 إجراء من «مياه القاهرة» لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال رمضان

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة اتخاذ حزمة من الإجراءات على مدار شهررمضان من أجل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين، ومواجهة أي عراقيل أوأعطال على الفور، وأشارت الشركة في تقرير لها إلى مجموعة الإجراءات التي أقرتها، ونستعرضها في السطور التالية.

الخط الساخن لتلقي الشكاوى

- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 وخدمة العملاء.

- الرقابة على مآخذ المحطات، وإجراء تحاليل للتأكد من جودة المياه وصلاحيتها وخلوها من الملوثات السامة.

- زيادة التركيز على عمليات تعبئة سيارات الفناطيس بمياه صالحة للشرب لإمداد المنطقة التي تحتاجها في أسرع وقت.

- التنبيه على الحملة الميكانيكية بالاستعداد الكامل بتجهيز سيارات الشفط لمواجهة أى طارئ وتجهيز السيارات المزودة بفنطاس مياه لمواجهة حالات قطع المياه.

- تجهيز الفرق من السائقين والفنيين لتشغيل المعدات من لوادر وحفارات وأوناش.

جاهزية فرق الصيانة

- تجهيز فرق الصيانة والإصلاح من لحامين وفنيين طلمبات وديزل وسائقين لمتابعة السيارات الخاصة بالطوارئ.

- الدفع بـ70% من قوة الدفاع المدني على الأقل بكل وردية على مدار شهر رمضان

- ملء خزانات الشبه السائلة بالمحطات لمدة تغطي 15 يوما على الأقل.

- ملء الاسطوانات الفارغة بالكلور لجميع المحطات لمدة لا تقل عن 15 يوما بخلاف المخزون الاستراتيجي.

- توفير مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء الأعطال وأعمال الإصلاح.

- استعداد المعدات الثقيلة في حالات الأزمات والطوارئ.