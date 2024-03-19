شوقت شبكة قنوات ON Drama الجمهور لموعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، ونكشف عنه في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم

من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساءا، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON اليوم

كما ينطلق عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 بطولة أحمد العوضي على قناة ON والمقرر أن يكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:15 صباحًا.

ويواجه عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي مصيرًا مجهولًا خاصة بعدما رفض الزواج من ابنة المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فكيف سيكون رد فعله معه.