موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم
كتب:
أميرة عزالدين
01:00 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 9
شوقت شبكة قنوات ON Drama الجمهور لموعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، ونكشف عنه في السطور التالية.
موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم
من المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساءا، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.
موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON اليوم
كما ينطلق عرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 بطولة أحمد العوضي على قناة ON والمقرر أن يكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:15 صباحًا.
ويواجه عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي مصيرًا مجهولًا خاصة بعدما رفض الزواج من ابنة المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فكيف سيكون رد فعله معه.