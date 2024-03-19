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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب:

فادية إيهاب
12:00 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. تعبيرية

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. تعبيرية

توفر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مواقيت الصلاة على مدار اليوم، ومنها موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024، حتى يتمكن مواطنوها والمقيمون داخل المملكة، من الاستعداد للإفطار وأداء صلاة المغرب في موعدها.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024 حسب كل مدينة ومحافظة، وفي العاصمة الأردنية عمان يكون كالتالي: 

- أذان الفجر الساعة 05:19 صباحا

- الشروق 06:35 صباحا

- أذان الظهر الساعة 12:44 مساءً

- أذان العصر 04:12 مساءً

- أذان المغرب الساعة 06:54 مساءً

- أذان العشاء الساعة 08:09 مساءً ثم تليه صلاة التراويح. 

موعد الإفطار في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وفيما يتعلق بموعد الإفطار في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024 ومواقيت الصلاة، يُرفع أذان المغرب بعمان الساعة 06:54 مساءً، وفي إربد في تمام الساعة 06:54 مساءً، إيذانا بإفطار الصائمين، وفي الكرك 06:54 مساءً، وفي الطفيلة 06:54 مساءً، وفي العقبة 06:54 مساءً. 

موعد الإفطار في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024، بالنسبة لباقي المدن، يكون بعد موعد أذان المغرب مباشرة، إذ يؤئن للصلاة في المواعيد التالية: في الأغوار الشمالية الساعة 06:54 مساء، بينما في جرس وعجلون الساعة 06:52، في الحسينية الجنوبية الساعة 06:52 مساء.

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بقلم فادية إيهاب