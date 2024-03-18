تحدث وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان يوميًا طوال الشهر الكريم، ونشرت موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الإثنين 18-3-2024، ليعرف المواطنون موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار في خامس أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، موعد أذان المغرب في الأردن اليوم، وفقًا لكل محافظة من محافظات الأردن إذ يختلف التوقيت وفقًا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الإثنين 18-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الإثنين 18-3-2024 وفق توقيت مدينة عمان الساعة 6:53 مساء.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم الإثنين 18-3-2024

ويكون موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم في الكرك في تمام الساعة 7:02 مساء، وفي الطفيلة الساعة 6:55 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في اليوم الساعة 6:53 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الإثنين 18-3-2024

موعد الإفطار اليوم في الأردن الإثنين 18-3-2024 في الأغوار الشمالية في تمام الساعة 6:53 مساء، بينما في جرس وعجلون في تمام الساعة 6:51، على أن يكون موعد الإفطار في الحسينينة الجنوبية في تمام الساعة 6:51 مساء.