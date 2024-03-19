سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر.. استقرار بعد انخفاض

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر بمختلف الشركات والمصانع، حالة من الاستقرار، بعدما شهد أمس الاثنين انخفاضا في سعر الطن الواحد، إذ تُعد مواد البناء وتحديداً الحديد والأسمنت من السلع الأساسية التي يتابعها قطاع كبير من المواطنين والتُجار بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 48 ألفا و819 جنيه للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 50 ألفا و565 جنيه للطن «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

وجاء سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 2334 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي، والتي جاءت كالآتي:

- سعر حديد التسليح: 529 دولارا للطن.

- سعر البليت:507 دولارات للطن.

- سعر الحديد الخام: 113 دولارا للطن.