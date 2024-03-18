رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

520 جنيه تراجعا في سعر طن الحديد اليوم.. كم بلغت التراجعات خلال شهر؟

كتب:

مارينا رؤوف
02:21 م | الإثنين 18 مارس 2024
حديد التسليح

حديد التسليح

سجلت أسعار الحديد تراجعًا ضخما في السوق المحلية، اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بعدما خسر طن الحديد الاستثماري 520 جنيهًا من قيمته، ليصل إلى 48 ألفًا و819 جنيهًا، ما يجعل إجمالي تراجعه خلال شهر كامل هو 5 آلاف و135 جنيها للطن.

سعر حديد عز اليوم

وسجلت أسعار طن حديد عز انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، ليباع بـ50 ألفًا و565 جنيهًا للمستهلك، و50 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 326 جنيها خلال اليوم، و5780 جنيه خلال الشهر.

، وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

- سعر طن حديد المصريين، 47 ألفا و500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد مصر ستیل، 49 ألفا و750 جنيها. 

- سعر طن حديد الكومي، 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 47 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية، 47 ألفا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، سجل 47 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا اليوم، 544 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولارا للطن.

اقرأ المزيد:

الطن خسر أكثر من 2000 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 16-3-2024

انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم الجمعة بمختلف الأسواق

أسعار الحديد تتراجع 350 جنيها في الطن.. 3 انخفاضات متتالية بعد «رأس الحكمة»

تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 11-3-2024

تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الأحد 10-3-2024
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.