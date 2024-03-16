الطن خسر أكثر من 2000 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 16-3-2024

شهدت أسعار الحديد، اليوم السبت 16-3-2024 تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، بقيمة 1920 جنيهًا في الطن، ليسجل 47 ألفًا و530 جنيهًا، تسليم المستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وسجلت أسعار طن حديد عز الآن، انخفاضًا كبيرًا في الأسواق ليباع بـ48 ألفًا و792 جنيهًا للمستهلك و48 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 2450 جنيها، وجاءت أسعار الحديد في الشركات الأخرى، كالتالي:

سعر حديد المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 47500 جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حديد مصر ستیل اليوم 49750 جنيه.

- سجل حديد الكومي 47000 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 47000 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 47500 جنيه.

- سعر حديد العشري سجل 47500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميًا، 544 دولار للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 515 دولار للطن.