مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. محمود البزاوي «مرتشي»

أحداث مهمة شهدتها حلقة أمس من مسلسل مسار إجباري بطولة عصام عمر وأحمد داش، بعد وصول أغراض شخصية تخص والدهم حسن البرنس من البلد، وبالتفتيش فيها يعثر الشقيقان على دليل براءة الدكتور عصام من قتل الطالبة حبيبة، ما يضفي مزيدا من الإثارة على أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 9، بطولة صابرين وبسمة ومحمود البزاوي.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. حسن البزاوي «موظف مرتشي»

وكشفت حلقة مسلسل مسار إجباري أمس، عن صدمة الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر)، على ما يثبت أنّ والدهما الراحل عمر البرنس كان موظفا مرتشيا، وما يثبت تهمة الرشوة على والدهم هو نفسه دليل براءة الدكتور عصام، لذا تتعقد القضية من جديد ويعجزون عن التصرف الصحيح، وهو ما نتابع تطوراته خلال أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 الليلة.