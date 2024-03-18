ملخص الحلقة 8 مسلسل مسار إجباري.. هل ينفذ الإعدام ظلما على صفوت مصباح؟

أحداث مهمة ثؤثر على مسار قضية مقتل الطالبة حبيبة، شهدها ملخص الحلقة 8 مسلسل مسار إجباري لأحمد داش؛ إذ عثر الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر)، على دليل براءة الدكتور عصام صفوت من دم حبيبة، والمحكوم عليه فيها بالإعدام، ويتنظر الاستئناف للحصول على البراءة.

وخلال الحلقات السابقة من مسلسل مسار إجباري، كان الأخوان يبحثان عن دليل البراءة، لتقديمه للنيابة، لينال القاتل الحقيقي جزاءه بالقانون، إلا أن واقعة جديدة تمنعهما من تقديم دليل البراءة؛ إذ اكتشفا أن والدهما مرتشٍ.

ملخص الحلقة 8 مسلسل مسار إجباري

وفي ملخص الحلقة 8 مسلسل مسار إجباري، شنت خديجة ابن خالة حبيبة الطالبة المقتولة حملة عبر السوشيال ميديا، على شركة الأدوية المتسببة في مقتل حبيبة، بسبب الأبحاث المتعلقة بالأدوية الفاسدة، ولتبرئة الدكتور عصام صفوت المتهم في قتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام ظلما، وهو ما يدفع المحامي مجدي حشيش لترتيب لقاء معها.

صفوت يطلب من سناء تقديم دليل البراءة

وطلب أبناء عمر البرنس، تهكير هاتف سناء (جوري بكر) زوجة عصام صفوت المتهم في قتل الطالبة حبيبة، لمعرفة تفاصيل القضية وعلاقتها بالمحامي مجدي حشيش الذي خسر القضية، والتي تربطها به علاقة بزنس.

وزارت سناء زوجها المحكوم عليه بالإعدام، وطلب منها إخراجه من هذا المأذق بتقديم الأدلة للمحكة، فهي تعلم أنه لم يقتل حبيبة، لكنها لا ترغب في تقديم الدليل بسبب خيانته لها.