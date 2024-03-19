مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وON في رمضان 2024 الحلقة 9

4 قنوات فضائية تعرض مسلسل مسار إجباري للنجمين أحمد داش وعصام عمر، في توقيتات مختلفة على مدار اليوم، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وcbc وON والقناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة التاسعة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة

تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناتي الحياة وCBC وON، والقناة الأولى المصرية في رمضان 2024 الحلقة التاسعة، على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة على قناة CBC، تكون الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة على قناة CBC دراما، يكون في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة على قناة الحياة، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة عبر تطبيق Watch IT الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال شهر رمضان.

نجوم مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري في النصف الأول من رمضان 2024؛ إذ ينتمي للمسلسلات القصيرة، وتدور قصة المسلسل في إطار إجتماعي من التشويق والإثارة؛ إذ يعيش الشابان «علي» و«حسين» كل منها حياته بشكل مختلف، ثم يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقين من الأب، الذي توفي وترك لهما دليل براءة طرف وإدانة طرف آخر يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام.

ويضم المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم الفن؛ إذ تعد النجمتان صابرين وبسمة من أشهر النجوم المشاركين في بطولة مسلسل مسار إجباري، ومنهم جوري بكر ومي الغيطي ورشدي الشامي ومحسن منصور.

ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وهو من إخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.