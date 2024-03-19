مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. العثور على دليل براءة الدكتور عصام صفوت

أحداث مهمة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة لأحمد داش، تؤثر على مسار قضية مقتل الطالبة حبيبة، إذ عثر الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) بالصدفة في أوراق والداهما، على دليل براءة الدكتور عصام صفوت من دم حبيبة والمحكوم عليه فيها بالإعدام، ويتنظر الاستئناف للحصول على البراءة، لكنهما اكتشفا أنّ والدهما كان مرتشيا وهذا ما يمنعهما من تقديم دليل البراءة للنيابة.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري

وفي مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، شنت خديجة ابن خالة حبيبة الطالبة المقتولة، حملة عبر السوشيال ميديا على شركة الأدوية المتسببة في مقتل حبيية بسبب أبحاثها التي تكشف عددًا كبيرًا من الأدوية الفاسدة تُباع في السوق.

علاقة جوري بكر بمجدي حشيش

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، طلب ابنا عمر البرنس من عصام الجن، تهكير هاتف سناء «جوري بكر» زوجة عصام صفوت المتهم في قتل الطالبة حبيية لمعرفة علاقتها بالمحامي مجدي حشيش الذي خسر القضية عن عمد، وتربطها به علاقة بيزنس.