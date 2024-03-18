إزاي تواجهي أزمة فرح في مسلسل مسار إجباري.. نصائح مهمة ضد التحرش

جرعة من التشويق والإثارة يقدمها صناع مسلسل مسار إجباري، ومع تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية لم يتناسَ صناعه طرح قضية مهمة يتعرض لها الكثير من الفتيات في حياتهم اليومية وهي التحرش الجنسي، ظهرت ياسمينا العبد التي تقدم دور «فرح» وهي تطلب مساعدة أشقائها بعدما ظهر عليها التوتر والقلق نتيجة تعرضها للتحرش من قبل زميلها في الجامعة، فهناك عدة نصائح لمواجهة هذا الأمر.

نصائح لمواجهة التحرش

حالات كثيرة تتعرض للتحرش اللفظي والجنسي خلال حياتهم اليومية كما حدث في مسلسل مسار إجباري، وبسبب رهبة الموقف لا تستطيع نسبة كبيرة من الفتيات من مواجهة هذا الأمر وربما يتعرض بعضهم للصدمة، لكن هناك عدة خطوات ينصح بفعلها لمواجهة التحرش وفقًا لحديث الأخصائية النفسية ميار السيوفي مع «الوطن».

1- التحلي بضبط النفس وعدم إظهار الخوف والقلق أمام المتحرش.

2- يجب النداء على المارة في الشارع لكي تتحامى بهم، ولتجنب رد فعل الشخص المتحرش.

3- توثيقها لمواجهته عن طريق هاتفها حتى لا تظهر أمامه تخشى المواجهة.

4- الاتصال بالشرطة فورًا وتطلب من الناس التحفظ عليه حتى لا يهرب.

5- عدم رضوخها لمحاولات إقناعها بالتنازل عن حقها والتمسك به.

كل هذه الخطوات تزيد من ثقة الفتاة في نفسها للتعامل مع التحرش، حسبما أكدته الأخصائية النفسية ميار السيوفي.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار من التشويق والإثارة حول اثنين يكتشفان عن طريق الصدفة أنهما أخوان، وبعد وفاة والدهما يجدان أنفسهما في مواجهة عدو غامض يلاحقهما بسبب خطأ ارتكباه، ليضطر الشقيقان للسعي في مسار إجباري لمواجهة هذا الأمر.

العمل من بطولة عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين، وتمت المعالجة الدرامية للمسلسل عن طريق المؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، والعمل من إخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.