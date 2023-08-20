نقيب الموسيقيين: آلية جديدة للتنسيق مع «الضرائب» بشأن الفواتير الإلكترونية

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنّ هناك مشكلة تواجه نقابة المهن الموسيقية، وهي صعوبة تحصيل إيراداتها من خلال المناديب في المحافظات المختلفة نظرا لارتباطها بالفاتورة الإلكترونية.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، أنّه جرى الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسات وورش عمل بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية، لمعرفة الخطوات والإجراءات والصعوبات التي تواجه المناديب لتحصيل الإيرادات، لوضع الآلية الملائمة لإصدار الفواتير الإلكترونية بسهولة، بعد معرفة التفاصيل.

من جانبه، قال المخرج والمنتج السينمائي شريف مندور، إنّنا ملتزمون بحكام الأقانون، وجرى التوافق على بروتوكول بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة السينما، مطالبا بسرعة توقيع البروتوكول، لحل كثير من المشكلات، مشيدا بدور اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية التي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية الخاصة بأعضاء غرفة صناعة السينما.

وقال عبد الحكيم التونسي، وكيل أول وزارة الثقافة، وعضو لجنة المهن السينمائية، إنّ اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية بذلت جهودا كبيرة أسهمت في حل العديد من مشكلات أعضاء نقابة المهن السينمائية في مختلف محافظات الجمهورية، ما كان له أثر إيجابي كبير في تأكيد الثقة بمصلحة الضرائب، وأنّها تسعى إلى حل مشكلات الممولين، موضحا أنّ اللجنة المشتركة ساعدت في تسهيل انضمام العديد من الأعضاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، متطلعا إلى المزيد من التعاون ومد جسور التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية.