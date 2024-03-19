كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل مسار إجباري اتفاقا سريا بين مسعد وعمر البرنس على تلفيق تهمة قتل الطالبة حبيبة إلى الدكتور عصام صفوت، عن طريق وضع عينات من شعر الدكتور عمر في أظافر القتيلة حبيبة، مما أدى إلى القبض عليه وإصدار حكم الإعدام ضده، وهذا ما اكتشفه أبناء عمر البرنس في حلقة أمس من مسلسل مسار إجباري، وهذا ما سيزيد المفاجآت خلال موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على سي بي سي دراما اليوم.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على سي بي سي اليوم

وجاء مواعيد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الحلقة 9 كما يلي:

- موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على قناة سي بي سي، يكون الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 على قناة سي بي سي دراما، يكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

مسلسل مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين، وحظى على اهتمام شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية في رمضان.