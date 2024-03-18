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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة الثامنة

كتب:

انتصار الغيطانى
03:01 م | الإثنين 18 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة الثامنة

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة الثامنة

تحرص قناة CBC على عرض المسلسلات اليومية في مواعيدها المعلنة سلفا ضمن خريطتها البرامجية منذ بداية شهر رمضان، والتي تأتي في ظل عرض القناة عددا كبيرا من مسلسلات رمضان موسم 2024، ومنها مسلسل مسار إجباري الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، ونجح في جذب ملايين المشاهدين الذين يبحثون عن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 8.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  الحلقة 8

 وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الحلقة 8، كما يلي.

 - موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 على قناة CBC، يكون الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 على قناة سي بي سي دراما، يكون الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

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