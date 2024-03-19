اختفاء كيت ميدلتون.. فيديو جديد مفبرك وشهادات صادمة من موظفي القصر الملكي

لاتزال أميرة ويلز كيت ميدلتون حديث الساعة حول العالم، بعد إختفائها بشكل مفاجئ، في أعقاب إجراء عملية جراحية في البطن، لتنتشر التكهنات حول وفاتها في ظل حالة الصمت التي يعيشها القصر الملكي البريطاني، رغم الضجة الكبرى التي أحدثها غياب الأميرة عن المشهد منذ أشهر، فضلا عن فبركة صورة لها مع أطفالها، وآخرها نشر فيديو لها مع الأمير ويليام منذ ساعات ما أثار جدلا واسعا.

الفيديو الذي نشرته مؤخرا صحيفة «ذا صن»، كان هو حديث الساعة خلال الساعات القليلة الماضية، فبعد التشكيك في الصور التي نشرت من قبل، عاد الخبراء ومستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام، ليؤكدوا أن الفيديو مزيف، كما أن بقاء القصر صامتًا بشأن الجدل الذي أثار عاصفة في وسائل الإعلام العالمية، حول مكان أميرة ويلز، تسبب في إثارة التساؤلات حول بقاء كيت ميدلتون على قيد الحياة من عدمه؟.

بعد إعلان القصر الملكي أن الملك تشارلز يعاني من مرض السرطان، خضعت كيت ميدلتون لعملية جراحية في البطن، وعلى الرغم من ظهور الملك تشارلز علنًا في العديد من المناسبات، إلا أن غياب كيت ميدلتون عن الحياة العامة أثار الدهشة، لتتصاعد الشائعات ونظريات المؤامرة المحيطة بالأميرة بعد نشر قصر كنسينجتون صورتها المعدلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع «Hindustan times».

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وعلى الرغم من التشكيك في الصور، وصف التقرير الأمر بأن فضيحة الصور والغياب بعد الجراحة وضعت كيت ميدلتون في مركز الشائعات، إذ شكك أيضا خبراء التكنولوجيا في فبركة الصور، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام البريطانية بأنه الدليل على أنها على قيد الحياة، بعد نشر صور تكشف أنها كانت وزوجها الأمير ويليام في زيارة لمزرعة وندسور بعد الجراحة.

المراقبون الملكيون الذين يتابعون الأحداث الملكية ويفكون رموز كل خطوة، كشفوا أن إعاءات صحيفة «ذا صن»، والفيديو الذي نشر مزيف، بحسب التقرير.

التشكيك في صور وفيديو ظهور كيت ميدلتون بعد أنباء وفاتها

صحيفة «ذا صن» كشفت أيضا أن القصر الملكي قد يكون مضطرا للإعلان عن مكان أميرة ويلز بسبب الضغط المتزايد، منذ أن سيطرت فضيحة الصور المفبركة لها مع أبنائها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المؤرخ الملكي هوجو فيكرز: «سيكون هناك المزيد من الضغط كلما طالت مدة غياب قصر كنسينجتون عن إصدار أي بيان».

صحيفة «نيويورك بوست» كانت قد كشفت أيضا خلال الساعات الماضية، عن شهادات صادمة من كبار موظفي أميرة ويلز داخل قصر كنسينجتون، الذين أكدوا أنهم لم يروا كيت ميدلتون أو يتحدثوا معها منذ أسابيع، وهو ما أثار مزيدا من التكهنات حول وفاتها.