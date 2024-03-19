ما تأثير كيت ميدلتون أميرة ويلز في الحياة البريطانية والأمريكية؟

منذ آخر ظهور للأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز واختفائها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا، أثيرت الشكوك حول صحتها، مع تزايد الشائعات حول احتمالية وفاتها، وهو ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث.

تأثير كيت ميدلتون

نستعرض في التقرير التالي، شغف أميرة ويلز كيت ميدلتون، في الفن والموضة والأزياء، سواء في بريطانيا أو أمريكا، لذلك أطلق عليه تأثير كيت ميدلتون.

الشغف بالفن، دفع الأميرة كيت ميدلتون، إلى دراسته في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيت التقت بزوجها لأول مرة، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بعد الانتهاء من دراسة الفن والموضة، كان لها أثر واضح في الموضة وخاصة في بريطانيا.

«تأثير كيت ميدلتون»، هو الاسم الذي أطلق على تأثير كيت ميدلتون الكبير على الأزياء البريطانية والأمريكية، إذ اختارتها مجلة تايم في عامي 2012 و2013، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

شغف كيت ميدلتون بالأعمال الخيرية

عُرف عن كيت ميدلتون، أنها تحب الأعمال الخيرية، وتساهم فيها بشدة، إذ كانت راعية العديد من المنظمات الخيرية والعسكرية، فضلًا عن أنها تركز على القضايا المحيطة بالرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والإدمان والفن، كما أطلقت حملة للتوعية بالصحة النفسية وتشجيع الناس على الانفتاح حول قضايا صحتهم النفسية.

جدير بالذكر، أن هناك أنباء تفيد بأن القصر الملكي أخبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بالبقاء في حالة تأهُّب لإعلان مهم، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا النبأ، بأنّه قد يكون بشأن تفسير اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، كما تداول البعض أنباء تفيد بـ تنكيس الأعلام في بريطانيا، حدادًا على أحد أفراد العائلة المالكة، حيث انتشرت شائعات بشأن وفاتها.