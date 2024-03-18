بعد أنباء وفاتها.. شهادة من داخل القصر الملكي تكشف مفاجأة بشأن كيت ميدلتون

جدل واسع أثاره اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، وسط أنباء وشائعات حول وفاتها، التي يتحدث عنها العالم خلال الساعات الماضية، تفجرت مفاجأة جديدة أثارت الشكوك حول مصير الأميرة صاحبة الـ42 عاما، بعد مرورها بأزمة صحية خلال الأسابيع الماضية.

وبعد انتشار أنباء حول ظهور كيت ميدلتون سعيدة وفي صحة جيدة مع زوجها الأمير ويليام خلال زيارتهما لمتجر مزرعة محلي «Windsor Farm Shop»، في عطلة نهاية الأسبوع، لكن بشكل غريب، لم يتم التقاط أي صور للعائلة المالكة أثناء نزهتهما المزعومة، بحسب موقع «نيويورك بوست».

شهادة من داخل القصر تثير الشكوك حول مصير كيت ميدلتون

رغم ادعاء بعض شهود العيان لصحيفة «ذا صن» أن أمير وأميرة ويلز توقفا في متجر مزرعة في وندسور وهما يشاهدان أطفالهما، الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات، وهم يمارسون الرياضة، أثار هذا الأمر شكوك أكبر، في ظل عدم ظهور أي صور رسمية لتلك النزهة، خاصةً بعد الجراحة التي خضعت لها يناير الماضي.

منذ عودتها إلى المنزل بعد أسبوعين قضتهما داخل المستشفى، ظلت أميرة ويلز بعيدة عن الأضواء إلى حد كبير، واختارت التعافي في منزلها في وندسور، إلا أن خلال غيابها عن الحياة العامة، ترسخت العديد من نظريات المؤامرة، خاصةً في ظل غيابها عن أنظار من هم داخل القصر الملكي.

أنباء عن وفاة كيت ميدلتون أميرة ويلز

من داخل قصر كنسينجتون في لندن، كشف كبار موظفي كيت ميدلتون للصحيفة الإنجليزية، أنهم لم يروا الأميرة أو يتحدثوا إليها في الأسابيع الأخيرة، ولم يكونوا على علم بمشكلاتها الصحية إلا بعد الجراحة، ما أثار المخاوف وتسبب في خروج أنباء وفاتها.

أميرة ويلز شوهدت لآخر مرة بصفة رسمية في يوم عيد الميلاد، أثناء حضورها الكنيسة في ساندرينجهام بإنجلترا.