بعد الحديث عن وفاتها.. كيف بدأت قصة حب الأميرة كيت ميدلتون وولي عهد انجلترا؟

تصدر اسم الأميرة «كيت ميدلتون» وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد أن خرجت بعض التوقعات، التي ترجح وفاتها، عقب تنكيس العلم في بريطانيا، واختفائها عن الأضواء في الأِشهر الماضية، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها الأمير«ويليام» ولي عهد المملكة البريطانية، وفقًا لبعض التقارير في الصحف الإنجليزية، الأمر الذي سبب صدمة على وسائل التواصل الإجتماعي، بسبب قصة حبهما الشهيرة.

التعارف في الجامعة

نشأت العلاقة بين الأمير «ويليام» وزوجته «كيت ميدلتون»، خلال فترة دراستهما في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، فمن المفترض أن يحضر جميع الطلاب الجدد عدة أيام تسمى «أيام التعارف»، وبسبب قلة حضور «ويليام»، لم تتوقع أنهما سيبصبحا أصدقاء، وهذا بحسب ما ذكرته صحيفة «بيزنس انسايدر».

فستان وراء قصة الحب

كان يتعامل الثنائي مع بعضهما في حدود الصداقة، حتى تحولت إلى حب وإعجاب بسبب عرض أزياء، بحسب ما ذكر في فيلم وثائقي يتحدث فيه الثنائي عن قصة حبهما، ارتداء «كيت» لفستان أنيق، لفت انتباه «ويليام»، الذي كان ضمن الحضور، ليكون الشرارة التي أشعلت الحب بينهما.

إعلان الزواج وخاتم الأميرة ديانا

بعد عدة سنوات من تخرجهما في الجامعة، تم الإعلان في بيان رسمي من القصر الملكي في بريطانيا خطبتهما، حسب ما ذكر في صحيفة « بيزنس انسايدر»، قدم «ويليام» لخطيبته، خاتم والدته الأميرة «ديانا»، التي ارتدته عند خبطتها من والده الأمير «تشارلز»، ولي عهد المملكة في ذلك التوقيت، ليتم الزواج فيما بعد في عام 2011، ويرزق الثنائي بثلاثة أبناء.

حقيقة وفاة الأميرة كيت ميدلتون

يزال الأمر غامضا، حول زوجة ولي عهد الممكلة البريطانيا، مع تنكيس العلم، وعزم القصر إعلان نبأ عاجل في الساعات المقبلة، الأمر الذي ازداد الشكوك، خاصة أنها تختفي عن الأضواء منذ فترة طويلة، وهناك اهتمام من الشعب البريطاني للاطمئنان على صحتها.