موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ9 على قناة dmc

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شبكة قنوات dmc، وذلك بعد توالي الأحداث خلال الحلقات السابقة، ومرضت القطة «ذكية» واستدعى لها «مختار» الطبيب، وعرض الدكتور «أحمد» صديق «منى» عليها الزواج والسفر معاً إلى البعثة.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9

ويأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9 في تمام الساعة 10:15 صباحاً على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، ويعرض عى منصة watch it تزامناً مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار عائلي درامي حول الأب «مختار» خالد النبوي وأبنائه الستة، الذين يتمردون على حكمه ويقيمون انتخابات منزليه لاختبار حاكماً للمنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم محمود فايز ويارا عزمي واحمد عنان وعمر حسن والطفل آدم وهدان وليلى عز العرب وأحمد السلكاوي وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.