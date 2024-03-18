موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على dmc الحلقة الـ8

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقة السابقة، وأبرزها تفكير «منى» هاجر السراج ابنة «مختار» خالد النبوي في الزواج بزميلها في الجامعة لتستطيع أن تحقق حلمها وتذهب في البعثة المُرشحة إليها من أجل استكمال دراستها بالخارج.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 8

ويأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ8 على قناة dmc في تمام الساعة 10:15 صباحا، وعلى قناة dmc drama الساعة 6:05 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، ويُعرض على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم خلال الحلقات السابقة كثيرا من التطورات حول علاقة «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي حيث ابدا كلاً منهما إعجابة بالاخر، كما شهدت تقربا سريعا بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة، ثم انتقلت الأحداث إلى «منى» الذي عرض عليها أحد أصدقائها بالجامعة الزواج منها وتوالت الأحداث.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ويارا عزمي ومحمود فايز وأحمد عنان وعمر حسن، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي ومحمود الشرقاوي، ويعتبر المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.