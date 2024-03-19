«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على بلدة العديسة جنوبي لبنان كتب: منار مجدي 11:23 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024 جنوب لبنان أفادة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ إسرائيل تشن غارة على بلدة العديسة جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إلغاء تقليد «نظرة الوداع» على رهبان جنوب إفريقيا خلال الجنازة بالكنيسة المرقسية استقبال جثامين رهبان جنوب أفريقيا بالزغاريد في الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز رهبان جنوب أفريقيا اليوم الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس يترأس جنازة رهبان جنوب أفريقيا غدا «الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم عددا من المنازل ويعتقل فلسطينيين جنوب نابلس جنوب لبنان غارة إسرائيلية بقلم منار مجدي