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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على بلدة العديسة جنوبي لبنان

كتب:

منار مجدي
11:23 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
جنوب لبنان

جنوب لبنان

أفادة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ إسرائيل تشن غارة على بلدة العديسة جنوبي لبنان.

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