إلغاء تقليد «نظرة الوداع» على رهبان جنوب إفريقيا خلال الجنازة بالكنيسة المرقسية

استقبلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جثامين رهبان جنوب أفريقيا، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس، الذين استشهدوا دخل دير القديس مار مرقس الرسولي والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج في جنوب إفريقيا، وذلك عقب عودة جثمانيهم من هناك.

إلغاء تقليد نظرة الوداع على الرهبان

وشهدت صلاة الجنازة اليوم، التي يرأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة، إغلاق صناديق الرهبان الثلاثة على غير العادة في الكنيسة، وإلغاء تقليد «نظرة الوداع»، نظرا للظروف التي استشهد فيها الرهبان، والحوادث التي تعرضوا لها في الدير.

اعتداء إجرامي على دير القديس مارمرقس الرسولي في جنوب أفريقيا

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج في جنوب إفريقيا، والذي أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة.

وأشارت الكنيسة إلى الأجهزة المعنية في دولة جنوب أفريقيا تتابع الأوضاع في الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف، مضيفة أنه يتابع قداسة البابا تواضروس الثاني لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.