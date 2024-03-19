تفاصيل اعتناق 3 مشاهير الإسلام في رمضان.. «هيصوموا لأول مرة»

منذ حلول شهر رمضان المُبارك، أعلن عدد من المشاهير في أمريكا اعتناقهم الإسلام،، كان آخرهم ليل جون، مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير، الذي تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُعلن اعتناقه للإسلام في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا قبل أداء صلاة الجمعة الماضية، وينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.

اعتناق ليل جون للإسلام

وتمنى عدد كبير من متابعي ليل جون حياة جديدة موفقة له، ووفقًا لتقرير نشره موقع new Arab بعد إعلان جون إسلامه، تبين أن اسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث و ولد عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وهو أحد أبرز الشخصيات في موسيقى الهيب هوب (الراب).

لم يكن ليل جون وحده من أعلن اعتناقه للإسلام خلال شهر رمضان المُبارك، بل سبقه الناشط والمؤلف الأميركي المعروف والقس السابق شون كينغ وزوجته، مع حلول أول أيام شهر رمضان، إذ ظهر كينغ الذي يبلغ من العمر 45 عامًا مع زوجته في مقطع فيديو على فيسبوك وهما ينطقان الشهادة وراء أحد الأئمة، وأرفق ذلك بمنشور تحدث فيه عن اعتناقه الإسلام تزامنا مع بداية شهر رمضان.

نطق كينغ للشهادة هو وزجته

وقال كينغ في منشوره: «نطقت أنا وزوجتي الشهادة سويًا، وأحببنا أن يكون اعتناقنا للإسلام مع حلول شهر رمضان المبارك.. لقد كان يومًا رائعًا لن ننساه أبدًا.. ونحن سعداء بأننا سنبدأ الصيام مع أكثر من مليار مسلم حول العالم».

إعلان عالم شهير إسلامه

وأعلن البروفسور هنري، أحد أشهر علماء طب الخلايا الجذعية وأستاذ الطب بجامعة هارفارد اعتناقه الدين الإسلامي مع بداية شهر رمضان المُبارك، وانتشر فيديو له كذلك وهو يردد الشهادتين باللغة العربية، وقد عبر عن سعادته بأداء فريضة الصيام وصلاة التراويح لأول مرة في حياته، بحسب ما نشره موقع azon.global.