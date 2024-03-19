وزير الزراعة: تصدير فواكه وخضراوات بـ9 مليارات دولار سنويا

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق مصر إنجازا هائلًا في مجال الصادرات الزراعية، إذ بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار.

وأضاف أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لكن بفضل الله والنهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها.

تصدير الفائض عن الاحتياج المحلي

وأشار خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا) إلى أن ما يصدر إلى الخارج هو الفائض عن الاحتياج المحلي، وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل «الموالح – الفراولة – البطاطس»، وغيرها من المنتجات.

وأشار إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه، للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، إذ في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات.