مديرية الشباب بالإسكندرية: تنظيم دورة رمضانية في لعبة التايكوندو

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مراكز شباب عروس البحر الأبيض المتوسط تصنع الفارق دائماً في أنشطتها المتنوعة في الدورات الرمضانية التي اعتاد عليها الشباب ليس في كرة القدم فقط، ولكن في عدد من الألعاب الأخرى ومنها لعبة التايكوندو.

دورة رمضانية في التايكوندو

وأضافت الشريف، في تصريحات لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية من خلال مركز شباب «الأنفوشي» التابع لفرع شباب الجمرك، أقامت دورات رمضانيه لرياضة التايكوندو، حيث تعد الرياضة جزء مهمًا في استراتيجية بناء الإنسان، والتي تعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، وعلى غرار دورات رمضان فى كرة القدم.

ممارسة الأنشطة

ولفتت إلى أن مراكز الشباب تقوم بأدوارها لتكون مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم، والعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية و التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.