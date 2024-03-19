موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 19 مارس

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التونسية، عن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024 عاشر أيام شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بمدينة تونس العاصمة يكون عند الساعة 6:31 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:50 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:55 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بمدينة سوسة، ستكون عند الساعة 6:29 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:49 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في تونس في الثلاثاء 19-3-2024 عند الساعة 5:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:08 صباحًا، والشروق 5:36 صباحًا، وصلاة الظهر 11:39 مساءً، وصلاة العصر 3:05 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 19-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 19-3-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:28 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 7:50 مساءً