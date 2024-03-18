اتحاد الناشرين يستعد للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران الاستعداد للمشارك في معرض تونس الدولي للكتاب، إذ بحث سبل إجراءات السفر مع قنصل تونس في القاهرة.

وقال الاتحاد في بيان أصدره، إنه حرصاً من لجنة العلاقات العامة بالاتحاد على تسهيل حصول الناشرين على تأشيرات السفر إلى تونس للمشاركة في المعرض، التقى اليوم رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد بمقابلة قنصل السفارة التونسية بالقاهرة، وجرى الاتفاق على تجميع الاتحاد للأوراق الخاصة بالناشرين المصريين المشاركين في المعرض، وتسليمهم بشكل جماعي إلى السفارة لحين متابعة الموافقة الأمنية من تونس ليتسنى إصدار التأشيرة الخاصة بهم.

آليات المشاركة في معرض تونس للكتاب

وطالب الاتحاد من الناشرين بتقديم المستندات التالية:

• صورة جواز السفر + صورة شخصية خلفية بيضاء.

• حجز طيران.

• دعوة الاشتراك في المعرض (موافقة المعرض)

• تفويض من الدار للمندوب المسافر.

• مبلغ 4600 جنيه.

• استيفاء استمارة التأشيرة والموجودة بمقر الاتحاد.

وأكّدت أنه يجب موافاة الاتحاد بتلك المستندات والمبلغ في موعد غايته الساعة 3 عصر يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2023.