مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

يحدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس كل يوم، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الاثنين

حدث المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024، والتي تبدأ من الساعة 5:00 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:56 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة 5:00 صباحا، وفي القيروان الساعة 5:01 صباحا، أما في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:00.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة 12:35 ظهرا، وفي مدينة القيروان الساعة 12:35 ظهرًا، وفي صفاقس في تمام الساعة 12:33.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العصر في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024، في تمام الساعة 3:52 عصرا، وأيضا في مدينة القيروان في الساعة 3:53 عصرا، وفي صفاقس 4:51 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024 6:31 مساء، وفي مدينة القيروان 6:33، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:31 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الاثنين 18-3-2024

وتبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة إلا 4 دقائق تقريبا من الفجر للمغرب.