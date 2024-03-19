أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 19-3- 2024 في البنوك

سجلت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 19-3- 2024، استقرارا ملحوظاً مقابل الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 59.86 جنيه للشراء، وسجل 60.13 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 59.98 جنيه للشراء، وسجل 60.16 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 59.77 جنيه للشراء، وسجل 60.12 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 59.77 جنيه للشراء، وسجل 60.12 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 59.77 جنيه للشراء، وسجل 60.12 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 60 جنيه للشراء، وسجل 60.27 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.