سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري اليوم في البنوك

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 6 يناير2023 في مصر، ثباتاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.13 جنيه للشراء، 39.30 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 38.92 جنيه للشراء، فيما سجل 39.27 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.92 جنيه للشراء، فيما سجل 39.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الجنيه الإسترليني اليوم 39.05 جنيه للشراء، 39.40 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قناة السويس

وسجل الجنيه الإسترليني اليوم 39.05 جنيه للشراء، 39.23 جنيه للبيع، وفقا لبنك قناة السويس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.11 جنيه للشراء، 39.23 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.