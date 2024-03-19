محافظ الشرقية يهنئ الأمهات المثاليات

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأمهات المثاليات بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها، وهن كل من:

- حنان فهمي إبراهيم سالم الأم المثالية من الديوان العام.

- انتصار عبدالعال علي محمد أم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، من القطاوية مركز أبو حماد.

- أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز أبو حماد.

- إحسان محمد عوض أم معيلة بمركز فاقوس.

- نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة في الديوان العام.

- سنية محمد أحمد عبد الفتاح، أمًا لأحد الموظفين المميزين بالديوان العام وهو الأستاذ محمود محمد عثمان.

وتقديراً وعرفاناً بدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليها، حرص محافظ الشرقية على تهنئة كل من:

- خالد محمد السيد علي الأب المثالي بالديوان العام.

- حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الاحتياجات الخاصة بالديدامون مركز فاقوس.

جاء ذلك لفوزهم في مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالي التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي 2024، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وفى سياق متصل أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات.