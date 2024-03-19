«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى في مسابقة المكتبات النموذجية

هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أيمن موسى، المكتبات والمدارس الفائزة في مسابقة «المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية»، بعد حصولها على مركزين جمهوري.

وقال موسى إن المكتبة المدرسية تلعب دورا كبيرا في حياة الطلاب، فهي مركز إشعاع ثقافي وعلمي وهي جزء مهم من المدرسة لا غنى عنها، وأداة فاعلة تساعد في إثراء المناهج الدراسية ونشر الثقافة العامة لهم، وإضافة إلى ذلك فهي تزودهم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على توسيع أفقهم وتنمي لديهم العادات القرائية وتعرفهم بمحيطهم المباشر وبيئتهم المحلية والمجتمع المحلي.

نتيجة المدارس الفائزة

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن التفوق والتميز يأتي بعد الجهد والعمل الجاد متمنيا لهم مزيدا من التقدم والاستمرار على درب التفوق حتى يكونوا مثل وقدوة للجميع، إذ جاءت نتيجة المدارس الفائزة بمسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

- المركز الثاني (المرحلة الثانوية) مدرسة سيزانبراوي الثانوية بنات إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

- المركز الرابع (المرحلة الإعدادية) مدرسة الحرية الرسمية الإعدادية لغات إدارة روض الفرج التعليمية.