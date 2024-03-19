الأجزاء المحذوفة في مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة نظام الدمج

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين، والتي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين والمكفوفين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم، من أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

محذوفات التربية الوطنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أن محذوفات مادة التربية الوطنية تمثلت في التالي:

- الفصل الأول: القانون والدستور التعديل الدستوري صفحات 10، و11، و12 الدستور المصري 2014.

- الفصل الثاني: الديمقراطية صفحات 17-19 - 20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

- الفصل الثالث: الأحزاب السياسية من صفحات 32- 33 - 34 الأحزاب السياسية في مصر نشأتها وتطورها.

- الفصل الرابع: المشاركة السياسية صفحة 37.

ثالثا: صور المشاركة السياسية صفحات 40، و41.

الدستور والمشاركة السياسية.

ثامنا: واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري صفحات 43 بداية من عاشرا، 44،45،46 بالكامل.