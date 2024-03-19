أجواء رمضانية رائعة يعيشها الصائم في جميع المحافظات في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ويهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، للوقوف على موعد الإفطار بعد صيام عدد ساعات يبلغ 13:54 ساعة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء سيكون في تمام الساعة 6:07 مساء، بينما موعد صلاة العشاء سيكون في تمام الساعة 7:25 مساء وبعدها بعدة دقائق تكون صلاة التراويح.

دروس دينية

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك دروسًا دينية ومقارئ للأئمة والجمهور طوال أيام الشهر الكريم، بالإضافة إلى فتح أبواب جميع المساجد أمام المصلين في الصلوات الخمس المفروضة، وكذا صلاة التراويح وأيام الاعتكاف في العشر الآواخر.

وتابع قبيصي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أعطى تعليمات لائمة المساجد من أجل تنظيف المساجد بصفة دورية وصيانتها من الأعطال لاستقبال المصلين طوال فترة شهر رمضان المبارك.