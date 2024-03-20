مسلسل محارب الحلقة 10.. حسن الرداد يصل إلى الصعيد ويقدم كفنه

يشهد مسلسل محارب الحلقة 10، قرار حسن الرداد بالهرب إلى الصعيد، بعد أن أصبح مطاردا من الجميع «الشرطة وحسام المحامي والناس في الشارع» بعد أن قامت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، بحملة ضده ووصفته بالبلطجي قاتل رجل الأعمال الشهير العزازي «ماجد المصري» والمحامي وصفي «تامر عبدالمنعم»، كما يواصل رجال المباحث التحقيق في القضية التي أصبحت محل اهتمام الرأي العام.

الحلقة 10 من مسلسل محارب الليلة

وبعد أن أصبح جميع المقربين من محارب تحت المراقبة الدقيقة من الشرطة، لم يعد هناك أمامه إلا الهرب خارج القاهرة فيقرر السفر إلى الصعيد، رغم تخوفه من المخاطر التي تنتظره هناك، وبالفعل تحققت مخاوفه عندما حاول أولاد عمومته قتله بسبب ثأر قديم، إلا أنّ تدخّل جدتهم «سماء إبراهيم» التي رحبت بعودة محارب غيرت مجرى الأمور، بعد أن أجبرت أبناء عمومته على الصلح من خلال تقديم محارب لكفنه، ووعدته أن تقف معه للحصول على حق والدته، وهذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل محارب الحلقة 10، التي تعرض الليلة حصريا على قنوات CBC.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب يوميا في رمضان

تختلف مواعيد عرض مسلسل محارب، المعروض على قناة CBC عن مواعيد عرضه على قناة CBC دراما، وجاءت كالتالي:

- على قناة CBC، العرض الأول الساعة 9 مساءً، الإعادة الأولى الساعة 3:45 مساءً، الإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.

- على قناة CBC دراما الساعة 10:30 مساءً للمرة الأولى، الثانية الساعة 1:30 صباحا، الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح غد الأربعاء.