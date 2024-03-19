ضبط هيدرو وشابو بـ2.1 مليون جنيه بحوزة عنصرين في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة الإسماعيلية- القنطرة غرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما على النحو التالي: عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

عاطلَ له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو».

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,1 مليون جنيه تقريبا.