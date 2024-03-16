استمرار فعاليات «انت أقوى من المخدرات» بشمال سيناء

شهدت مدينة العريش 3 ندوات توعوية عن الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع، تحت شعار «انت أقوى من المخدرات»، من أجل التحلي بالأخلاق الحميدة وآثارها على الفرد.

خطورة الإدمان وتأثيرها على الفرد

تقول دعاء القلعجي مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، إن الندوات ناقشت خطورة الإدمان، وآثاره على الفرد، المجتمع، وكذلك البعد عن التنمر، والسخرية، وحسن التعامل بين أفراد المجتمع بعضها البعض كما حثنا ديننا الحنيف، مضيفة أن الندوات ناقشت التفاهم الأسرى، واختيار شريك الحياة، وعن الصحة الإنجابية، وارتفاع نسب الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا، وأضرار الزواج المبكر، وختان الإناث، غيرها من الموضوعات ذات الصلة

حل المشكلة السكانية ورصد المشكلات

وقالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، إن تلك الندوات تأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها، وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالأزهر، والأوقاف، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، توجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إن تلك الندوات تأتى تحت مظلة مبادرات وزارة التنمية المحلية «قيم وحياة»، ومبادرة «تحدث معه»، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإيجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية.

وأوضح خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء تولى اهتماما كبيرا بحل القضية السكانية للحد من آثارها المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة طبقا للاسترتيجية السكانية 2023.

وأضاف عبد الحليم أن الندوات عقدت بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بحي ضاحية السلام بمدينة العريش، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين بحى كرم أبونجيلة بمدينة العريش، ومدرسة السادات الإعدادية بنين بحي وسط غرب العريش.