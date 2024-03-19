تشيع جثامين رهبان جنوب إفريقيا ودفنهم بدير الأنبا صموئيل

شيع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جثامين رهبان جنوب أفريقيا إلى مدفنهم الأخير في دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقامت جنازة الرهبان الثلاثة صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة بالإيبارشيات المختلفة .

نبذة عن الرهبان الشهداء

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على المعلومات حول الرهبان الثلاثة بالتزامن مع إقامة الجنازة على أرواحهم ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الرهبان الثلاثة:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي:

ولد أيوب عطية مسعود، يوم 7 ديسمبر 1959 في قربة أولاد ألياس، مركز صدفا، محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس الطب البيطري جامعة أسيوط 1983، عمل في معهد بحوث الحيوان بالدقي، بالقاهرة، ترهب يوم 11 أبريل عام 1987 في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، نال درجة القسيسية في 30 مارس 2001 ونال رتبة القمصية يوم 20 يونيو 2014.

- الراهب مينا آڤا ماركوس:

ولد شوكت نصري مريد يوم 3 يناير 1984 في قرية دير النغاميش، مركز دار السلام، محافظة سوهاج وحصل على دبلوم صنايع عام 2002 وترهب في شهر يناير من عام 2020.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس:

ولد علاء مفيد توفيق يوم 23 فبراير 1981 في قرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس العلوم. سافر للعمل في چوهانسبرج واستمر في عمله هناك لمدة 12 سنة كان يتردد بكثرة على دير السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف، وترهب به في شهر يناير من عام 2020.