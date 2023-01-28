تعرف على مواعيد الاحتفال بعيد أبو الرهبان «القديس الأنبا أنطونيوس»

تحتفي الكنيسة القبطية، خلال الأيام المقبلة، بأبو الرهبان «القديس الأنبا أنطونيوس» مؤسس الحركة الرهبانية التوحدية في العالم.

موعد الاحتفال بعيد القديس أنطونيوس

وأفاد بيان أصدره الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بأن عشية الاحتفال بعيد أبو الرهبان ستكون غدًا الأحد 29 يناير الجاري، بداية من الساعة 3 إلى 6 مساءً وآخر موعد لمغادرة الزوار الدير هو 7 مساءً.

ومن المقرر أن تبدأ صلوات تسبحة نصف الليل الساعة 11 مساءً، يأتي بعدها مباشرة قداس قاصر على الآباء الرهبان وشباب الخلوة والعاملين بالدير.

وتُنظم قداسات لزوار الدير صباح اليوم التالي الاثنين 30 يناير، في الساعة 6 صباحًا، و7:30 صباحًا.

من هو الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان؟

ولد القديس لأبوين ثريين في بلدة قمن ببني سويف، عام 251 م، ولم يلبث أن توفي والده وهو لا يزال في سن صغيرة، فأيقن أن العالم إلى زوال، فقرر بيع نصيبه من ميراثه وتوزيعه على الفقراء، وأن يلجأ لحياة النسك، وعندما أخبر شقيقته طلبت منه تسليمها لبيت العذاري بالإسكندرية، وفق السنكسار كتاب سير القديسين والشهداء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

استقر القديس في مغارة على جبل القلزم شمال غربي البحر الأحمر يمارس حياة الوحدة، وقد التقى العديد من تلاميذه، حتى إنه تلمذ القديس مقاريوس الكبير الذي أسس نظام الرهبنة الجماعي.