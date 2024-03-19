عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، موضحا أنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وأضاف أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة، داعيا المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقال إن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيرا إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأضاف البنا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة.