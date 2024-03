مسلسل حق عرب الحلقة 9.. سر وفاء عامر ينقذ زواج ابنتها سميحة

أحداث مشوقة تشهدها أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وكشفت الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، عن أوامر المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بزواج ابنته الكبرى سميحة من عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ما جعل الصدمة تسيطر عليهم ولكل منهم أسبابه.

وفاء عامر تنقذ زواج شقيقها بهذه الحيلة

ولكي تنقذ صباح الجياش وتجسدها وفاء عامر، ابنتها من الوقوع في زنا المحارم والزواج من شقيقها عرب السويركي، وهو السر الذي لم يعرفه أحد، توسلت إلى المعلم عبدربه زوجها، بالاتفاق المسبق بينهما وقت ولادتها بأنّها إذا أنجبت ولد سيقتله بحسب الحلم الذي فسره له الدجال، وإذا ولدت بنت فسيتركها، وذلك بعد رؤيته بأنه سينجب ولدًا وسيقتله.

وصمت المعلم عبدربه بعدما شددت عليه صباح الجياش بأنّ من حقها أن ينفذ لها طلبها برفضها زواج عرب من سميحة ابنتهما مثلما نفذت طلبه من قبل، وهذا ما ستكشف عنه تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل حق عرب مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8

ويُعرض مسلسل حق عرب الحلقة 9 على شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء، كما يعرض على شاشة قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويمكن مشاهدتها قبل عرضها بساعة عبر منصة WATCH IT الالكترونية والتي تتيح أيضًا مشاهدة الحلقة دون إعلانات.