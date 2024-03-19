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دراما المتحدة

موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

كتب:

أميرة عزالدين
11:59 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 9

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 9

توفر شبكة قنوات ON Drama لجمهورها مواعيد إعادة مسلسل حق عرب، بعدما نجح في تحقيق ردود أفعال قوية، إذ كشفت عن موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 9 على النحو التالي:

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 9

يأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 9 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 9

ويمكنك مشاهدة إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 9 بطولة أحمد العوضي، فى تمام الساعة 5:15 صباحا، والاعادة الثانية فى تمام الساعة 11:15 صباحا، وتوفر منصة watch it الإلكترونية إمكانية مشاهدة الحلقة 9 دون فواصل إعلانية.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوي عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، دينا فؤاد، أحمد صيام، زينة منصور، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

 

 

 

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